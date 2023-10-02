Російська армія обстріляла Херсон з танку, на житловий квартал скинуто вибухівку.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. Тільки по місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі, магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі", - розповів посадовець.

Він наголосив, що через російську агресію загинула людина, ще шість - дістали поранення, двоє з них - діти.

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Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється.

За даними Херсонської міської військової адміністрації, вчора близько 13:00 армія РФ скинула вибухівку з БПЛА на житловий квартал у Херсоні. Внаслідок цього у Дніпровському районі міста виникла пожежа.

"З пожежі, яка виникла, врятовані чотири людини, з них 3 дітей, віком 4 місяці, 3 і 5 років", - йдеться у повідомленні.

За даними очільника Херсонської МВА Романа Мрочко, в Херсонській міській територіальній громаді ураження від ворожих обстрілів зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці та Придніпровському.

"Вночі противник здійснив танковий обстріл Херсона. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу 3 людини зазнали поранень різного ступеня важкості, серед них дві дівчинки 12 та 13 років. Усім потерпілим надана медична допомога", - розповів Мрочко.

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву, через це сталося влучання в об’єкт інфраструктури у передмісті. Також відбулось займання сухої трави, яке оперативно ліквідовано. Наступного дня ворог знов завдав удару по околицях Миколаєва. Повідомлялося, що ціллю ворога також була цивільна інфраструктура.

У ніч на 2 жовтня ворог запустив по Україні ударні безпілотники. Повітряні сили Збройних сил України повідомляли, що група дронів типу "Shahed" перебувала у повітряному просторі Херсонської області та рухалась у напрямку Миколаївщини. У низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

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