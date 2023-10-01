Дві керовані бомби ворог скинув на Берислав - там пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Сьогодні росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще одна зазнала поранень. Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, близько 16:50 окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава.

Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

В ОВА опублікували й фото російської атаки на Берислав, на яких видно зруйновані та пошкоджені будівлі, вибиті у навколишніх будинках вікна та пожежі.

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Крім того, сьогодні ворог вкрив вогнем й Тягинку, де смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який перебував на подвірʼї будинку під час обстрілу.

Також росіяни атакували Веселе - там до лікарні з травмами кінцівок і контузією госпіталізували 63-річну жінку.

Атаки на Херсонщину

Сьогодні росіяни вдарили по Херсону з безпілотника. В результаті виникла пожежа, в якій ледь не загинули мати і троє дітей: 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля.

Крім того, вночі російська армія обстріляла Станіслав, внаслідок чого постраждало двоє чоловіків. Їх госпіталізували.

Водночас, українські військові продовжують нищити росіян на півдні України. За добу на цьому напрямку вдалося ліквідувати ще 26 окупантів. Також ЗСУ знищили чотири ворожі танки, реактивну систему залпового вогню "Град", чотири гармати, розвідувальний безпілотник "Мерлін", шість одиниць автобронетехніки окупантів та три човни.

Крім того, вдалося знешкодити черговий дороговартісний комплекс відеоспостереження "Муром-М", за допомогою якого ворог цілодобово міг здійснювати відеотепловізійне спостереження.

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