Російські солдати демонструють вражаючу фанатичність за повного усвідомлення того, що їхня власна країна ними нехтує.

Російські солдати зізнаються, що розчаровані своїм командуванням, владою та бізнесом, але все одно готові воювати до повного захоплення українських регіонів, які Путін оголосив російськими. Про це самі окупанти розповіли в телефонних інтерв'ю газеті The New York Times (NYT).

Автори публікації опитали 11 російських солдатів, які воюють в Україні або брали участь у боях раніше. Вони заявили, що відкидають пропозицію України та Заходу про безумовне припинення вогню, оскільки вважають за необхідне захопити повністю "анексовані" території.

"Ми всі втомилися, ми хочемо додому. Але ми хочемо захопити всі регіони, щоб у майбутньому не доводилося за них боротися. Інакше всі хлопці загинули даремно?" - сказав мобілізований російський солдат Сергій, який воює в Донецькій області, маючи на увазі анексовану територію.

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Водночас російські солдати скаржилися на відсутність відпусток, корупцію серед начальників і байдужість співвітчизників. Деякі з солдатів звинувачували військове командування та бізнесменів своєї країни у протидії мирній угоді, оскільки вони отримують вигоду від військових замовлень.

"Нещодавно хтось надіслав мені відео: дівчата, хлопці танцюють, тусуються в барах, тусуються до ранку. А тим часом іде війна. Про нас усі забули. Ми давно перестали бути героями для будь-кого", - сказав солдат на ім'я Андрій.

Як зазначає NYT, навіть ці побіжні опитування показали, що на Росію чекають великі проблеми, коли сотні тисяч озлоблених окупантів повернуться з фронту.

"Ви розумієте, що означає для країни мати мільйон людей, яких навчили вбивати, не боячись крові? Мільйон розлючених убивць - це досить серйозна проблема, якщо вони вважатимуть наших правителів людьми, які не на їхньому боці", - сказав Дмитро, який до жовтня воював у складі штурмового підрозділу.

При цьому Дмитро додав, що він хоче припинення вогню, "тому що навіть поганий мир кращий за хорошу війну". Але при цьому він упевнений, що просто зараз зупинятися вже не можна.

"Інакше все це просто гра? Володимир Володимирович Путін зіграв у маленьку гру, убив мільйон людей, і все гаразд?" - обурився він.

Війна в Україні: подальші перспективи

Як писав УНІАН, Путін почав поступово оновлювати вище військове командування, замінюючи генералів старої формації на бойових офіцерів, які показали реальні результати у війні проти України. Це можна вважати підтвердженням тези про те, що Кремль не має наміру згортати війну найближчим часом.

Також ми розповідали, що Росія стрімко нарощує виробництво безпілотників, частково скопіювавши вдалий досвід України в цій галузі. Це загрожує втратою переваги ЗСУ в малій авіації на фронті.

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