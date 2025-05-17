Росія почали робити ставку на безліч невеликих стартапів замість великих авіазаводів.

Росія почала стрімко розвивати власну індустрію виробництва дронів, скопіювавши український досвід у цій галузі. Про це пише російське опозиційне видання Insider.

Замість централізованих закупівель у великих оборонних компаній російська держава тепер масово спонсорує невеликі стартапи з виробництва безпілотників.

"Гаражні стартапи перетворилися на найбільші російські бізнеси, які залучили вже понад 200 млрд рублів у вигляді інвестицій і отримують не менше 130 млрд рублів виручки на рік", - пише видання.

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Багато таких компаній приховують профіль своєї діяльності, маскуючись під служби доставки піци, агропідприємства тощо.

За даними Insider, за останні два роки в Росії було відкрито рекордну за всю історію кількість нових компаній, що працюють у сфері виробництва авіатехніки, - 407. Щонайменше 140 з них займаються безпілотниками.

Крім нових стартапів до виробництва дронів долучилися і старі конструкторські бюро, що існують з радянських часів. Щоб забезпечити роботу цих компаній, Росія втричі наростила імпорт компонентів із Китаю, тоді як закупівлі готових китайських дронів майже зійшли нанівець, пише видання.

Одним із найбільших гравців на ринку стала московська компанія "Центр управління міською аеромобільністю" (ЦУГАМ), яка в минулому намагалася займатися розробкою дронів-доставщиків для комерційного сектора. Сьогодні вона володіє часткою в більшості російських компаній, що виробляють безпілотники для війни.

Минулого року ця компанія отримала 60-мільярдний грант із міського бюджету Москви. Частина цих грошей пішла на відкриття виробництва в окупованому Луганську на базі місцевого авіаремонтного заводу. Також компанія навчає операторів дронів на території гаражного кооперативу в окупованому Севастополі.

На масштаби виробництва дронів у Росії вказує, наприклад, той факт, що виробник розвідувальних БПЛА Supercam викупив і переобладнав під виробничі цехи торговельний центр "Солнечный" у Рязані.

Війна в Україні: російська зброя

Як писав УНІАН, на фронті росіяни нарощують кількість атак дронами нового типу, посиленими технологіями штучного інтелекту. Зараз українські військові шукають методи протидії цим безпілотникам.

Також ми наводили дані американської розвідки про те, скільки ракет має РФ зараз і скільки вона здатна виробляти на рік. Темпи виробництва не надто вражаючі, але цього достатньо, щоб тероризувати Україну.

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