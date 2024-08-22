Місцеві мешканці скаржились у соцмережах на численні вибухи.

У місті Калач-на-Дону Волгоградської області РФ у ніч на 22 серпня пролунали вибухи через начебто атаку дронів та роботу ППО. Після цього на об'єкті спалахнула пожежа.

Як пишуть російські Telegram-канали, повідомлення про вибухи від місцевим мешканців почали з'являтись у соцмережах близько пів на четверту ночі. Стверджувало, що були збиті щонайменше два БПЛА.

Telegram-канал Baza вказує, що один з дронів був ліквідований "за кілька кілометрів від аеродрому", а уламки другого БПЛА "впали на побутівку неподалік, внаслідок чого вона спалахнула".

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Йдеться про військовий аеродром "Маринівка", який розташований у селищі Жовтневий, приблизно за 20 км від Калача-на-Дону. Користувачі соцмереж припускають, що саме це летовище може бути ціллю атаки.

Astra ж з посиланням на містян повідомляла, що пожежа сталася на території аеродрому, який палає.

У Telegram-каналі SHOT очевидці з різних районів "вже нарахували від 6 до 10 сильних хлопків" під час повітряної атаки, перед якими в небі було чути "характерні звуки прольоту БПЛА".

Місцева влада поки ніяк інцидент не коментувала. Інформації про постраждалих також наразі немає.

Атаки дронів на РФ

Вчора УНІАН також повідомляв, що атаки безпілотників і ракет зафіксували мінімум у п'яти регіонах Росії. При цьому мер Москви Сергій Собянін назвав цю атаку однією з наймасштабніших "за весь час".

Варто додати, що у Ростовській області РФ третю добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, по якій напередодні вдарили українські дрони. Поки загоряння локалізувати не вдалося, наразі площа пожежі становить близько 10000 квадратних метрів. На місці триває постійне проливання між цистернами, щоб не допустити детонації.

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