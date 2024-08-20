Усього законтрактовано понад 350 тис. дронів, у тому числі дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу.

З початку року "Агенція оборонних закупівель" Міноборони закупила дронів на 30 млрд грн. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Усього законтрактовано понад 350 тис. дронів. Це як найбільш затребувані військовими FPV та "мавіки", так і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, що можуть працювати глибоко в тилу ворога", - йдеться у повідомленні.

95% закуплених міністерством дронів - українського виробництва. За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, це свідчить про значні досягнення в розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції.

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"Ні в кого немає сумнівів, що українські виробники робляь висококонкурентні БпЛА, адже вони перебувають на постійному зв`язку з військовими та враховують їхні побажання та зміни умов поля бою. Агенція оборонних закупівель законтрактувала вже понад 1,6 млн боєприпасів до БПЛА у вітчизняних виробників", – додала директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

Дрони у війні проти окупантів

Сили оборони України провели вже чимало результативних операцій як на тимчасово окупованих Росією територіях України, так і на території РФ по ураженню дронами військових об’єктів противника. В результаті цього, зокрема, акваторію Чорного моря звільнено від кораблів ЧФ РФ, знищено та пошкоджено низку нафто-переробних підприємств у РФ. Дрони активно нищать сили ворога вздовж лінії фронту.

Сьогодні уряд ухвалив рішення виділити 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони. Нагадаємо, за ініціативи президента Володимира Зеленського в структурі ЗСУ створений окремий рід військ — Сили безпілотних систем і на тепер Україна — перша держава у світі, яка завершує їх комплектування.

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