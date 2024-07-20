Унаслідок ворожого удару ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, зазначили в "Укрзалізниці".

У ніч на суботу, 20 липня, російські окупанти завдали ударів по залізниці у Харківській області, є пошкоджені будівлі, рухомий склад, а також постраждали чотири залізничники.

Унаслідок ворожої атаки люди отримали незначні поранення, повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі. "…через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова, й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків", - додали в "УЗ".

Рух потягів вночі відновили, і вони прямували до Києва. Крім того, виникла затримка у русі потяга "Інтерсіті", який прямував до Краматорська.

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Вранці 20 липня стало відомо, що росіяни атакували дронами енергетичні об’єкти в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

За відомостями "Укренерго", у цих регіонах під ударом опинилися об’єкти оператора системи передачі електроенергії. Унаслідок ворожої атаки в деяких районах Чернігівської та Полтавської областей без електропостачання лишалися побутові та промислові споживачі.

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