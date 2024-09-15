Також розглядається можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Українська армія поступається окупантам за всіма кількісними показниками, тому зараз у ЗСУ працюють над збільшенням термінів базової загальновійськової підготовки новобранців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками робочої наради за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Так, він зазначив, що якісна підготовка — один із головних чинників збереження життя українського воїна, тож у ЗСУ продовжується робота над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах.

"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року", - повідомив Сирський.

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Він також наголосив, що ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори, тому максимальна увага приділяється залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом.

Крім того, за словами Сирського, розглядається можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Підготовка українських військових

Раніше Сирський повідомляв, що зараз новобранці, які прямують на поле бою, проходять менше підготовки, ніж він хотів би, оскільки динаміка на фронті вимагає якнайшвидшого відправлення мобілізованих на службу

Зараз новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до повного місяця подальшу спеціалізовану підготовку перед тим, як їх відправляють безпосередньо на виконання військових завдань.

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