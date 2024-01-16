Окупанти намагаються перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Сухопутні війська Збройних сил України наразі перебувають в "активній обороні" і зосереджені на утриманні позицій вздовж східної ділянки фронту протяжністю 1000 км.

Про це заявив в інтервʼю Reuters командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, зауваживши, що військових не варто скидати з рахунків як наступальну силу. Він наголосив, що українські захисники проводять невеликі контратаки, тримаючи противника напоготові, шукаючи можливості для удару, в той час як ворог намагається відновити ініціативу.

"Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій, виснаження противника шляхом нанесення максимальних втрат", – пояснив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Водночас російські окупаційні війська, за словами командувача, останнім часом намагалися перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Вони наступали на кількох напрямках уздовж східного фронту з метою отримати повний контроль над промисловими районами Донбасу, незважаючи на великі втрати у живій силі та припасах", – сказав Сирський, зауваживши, що ворог також намагається повернути позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати українські міста. Ввечері 15 січня загарбники скинули бомби та ракету на Нью-Йорк Донецької області. Внаслідок атаки обвалився підʼїзд будинку. Відомо про трьох поранених. Пʼятеро людей можуть перебувати під завалами.

Тим часом на фронті за добу відбулося майже 90 бойових зіткнень, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що тільки на Авдіївському напрямку загарбники 31 раз безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ.

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