Зокрема, на Авдіївському напрямку загарбники 31 раз безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ.

Протягом доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися, зокрема покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Так, на Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем там опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

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На цьому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито шість атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення", - зазначили у Генштабі.

Крім того, російські окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - повідомили у Генштабі.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, але завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області та обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ було відбито дві атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр та райони населених пунктів Берислав, Томарине, Іванівка, Микільське, Станіслав Херсонської області та Дніпровське, Солончаки Миколаївської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Харківської області.

Битва за Донбас

Як повідомляв УНІАН, спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун розповів, що російські окупанти намагаються зайти в Новомихайлівку Донецької області, аби повністю взяти її.

Штупун зазначив, що ворог найактивніший на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Так, за його словами, на Мар’їнському ворог має нову ціль для захоплення - Новомихайлівку.

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