Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що втрати ворога в області настільки великі, що не поступаються ситуації в Чорнобаївці, де українські захисники 12 разів поспіль розгромили окупантів.
Про це йшлося у його ранковому відеозверненні.
"Чорнобаївки" на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий, і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", – сказав Чаус.
Як писав УНІАН, раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ сповістили, що ворог в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей продовжує терор стосовно місцевого населення: обстрілює житлові будинки; грабує, викрадає та тримає в заручниках мирних мешканців, займається мародерством.
В самому Чернігові кількість убитих окупантами в місті може складати вже до 400 осіб, як зазначив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.