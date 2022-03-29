Ворог дійсно тупий, каже Чаус.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що втрати ворога в області настільки великі, що не поступаються ситуації в Чорнобаївці, де українські захисники 12 разів поспіль розгромили окупантів.

Про це йшлося у його ранковому відеозверненні.

"Чорнобаївки" на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий, і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", – сказав Чаус.

Як писав УНІАН, раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ сповістили, що ворог в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Чернігівської, Херсонської та Харківської областей продовжує терор стосовно місцевого населення: обстрілює житлові будинки; грабує, викрадає та тримає в заручниках мирних мешканців, займається мародерством.

В самому Чернігові кількість убитих окупантами в місті може складати вже до 400 осіб, як зазначив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

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