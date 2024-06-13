Словенія відправила в Україну 26 ББМ, три БМП і партію безпілотників.

Коли Україна відчувала гостру нестачу зброї та боєприпасів, а Сенат США затримував ухвалення пакета допомоги, Словенія таємно передала Україні велику партію військової техніки та безпілотників, пише 24UR, посилаючись на свої джерела.

"До словенських танків M-55S, бронеавтомобілів-амфібіїв BVP M80A, "Гаммерів" і зенітних установок югославського виробництва Zastava M55, за нашою інформацією, додалися нові бронемашини і безпілотники", - пише видання.

Так, за інформацією 24UR, Словенія відправила в Україну 20 ББМ з озброєнням калібру 12,7 міліметра, шість ББМ 3х20 міліметрів і ще три БМП, а також нову партію безпілотників.

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Крім того, зазначає видання, Словенія також поставила Україні автомати, боєприпаси і каски.

Допомога США Україні

З жовтня 2023 року в Конгресі США не могли задовольнити запит президента США щодо додаткової підтримки для України. Це призвело до значного дефіциту снарядів і проблем на фронті.

Суперечки щодо затвердження допомоги тривали до квітня, доки в Палаті представників не схвалили власний законопроєкт, який буде підтриманий двома палатами Конгресу та підписаний Байденом.

На початку червня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден вибачився перед президентом США за піврічну затримку допомоги для ЗСУ і запевнив Зеленського, що США виступатимуть на боці України.

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