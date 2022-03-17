Війська РФ зазнають таких втрат в Україні, яких не було в Сирії, не було в Чечні, не було у радянських військ в Афганістані, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав окупантів "йти додому" і скласти зброю, щоб отримати шанс вижити.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Окупанти, йдіть додому. Така можливість ще є, є у кожного солдата, покинутого на територію нашої країни. У кожного, хто ще не загинув, не поранений, хто ще не взятий у полон", - зазначив президент.

Він підкреслив, що російські війська зазнають таких втрат в Україні, яких не було в Сирії, не було в Чечні, не було у радянських військ в Афганістані.

"Якщо ваша війна, війна проти українського народу триватиме ще, то мами Росії втратять ще більше дітей, ніж в Афганській і Чеченській війнах разом узятих. Навіщо вам це потрібно?", - сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що кожен російський солдат, який складе зброю, отримає шанс, шанс вижити.

"Я звертаюся спеціально до них, до строковиків, яких кинули в котел цієї війни, чужої війни. І до решти російських солдатів, у яких ще працює інстинкт самозбереження: складіть зброю, так краще, ніж загинути на полі бою. На нашій землі", - резюмував він.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що його пріоритети щодо переговорів з Росією стосовно війни в Україні такі - завершення протистояння, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. На початку війни ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Херсон і Маріуполь.

За офіційними відомостями, тільки в одному Маріуполі станом на 14 березня кількість жертв перевищила 2 300 осіб.

Українська армія дає відсіч ворогові. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 16 березня у нашій державі знищено близько 13 800 окупантів.

Між українською і російською сторонами пройшло кілька раундів переговорів, але поки не були досягнуті домовленості про припинення вогню.

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