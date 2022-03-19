Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей / фото REUTERS

Окупанти захоплюють людей та насильно вивозять з України до Російської Федерації.

Як повідомляє Маріупольська міська рада, за останній тиждень на територію Росії було вивезено кілька тисяч маріупольців.

"Окупанти насильно змушують людей виїжджати з України на територію Росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища в будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалася понад тисяча людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де окупанти перевіряли телефони та документи людей.

Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти - знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі та почали вивозити маріупольців. Усі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання", - наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні гуманітарними коридорами Україна евакуювала 6 623 людини. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 - діти.

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