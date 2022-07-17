Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, але зазнає невдачі й стає менш могутньою нацією, ніж це було на початку лютого.

Росія за п'ять місяців повномасштабного вторгнення втратила понад 30% свого наземного бойового потенціалу, що дає українській армії впевненість у своїй перемозі.

Про це заявив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, передає The Guardian.

"Вони абсолютно чітко розуміють, що планують повернути всю свою територію на умовах України, і вони Росію, яка має проблеми. Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності", - сказав він.

Радакін зазначив, що мова йде про втрату 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені, майже 1700 знищених російських танків, майже 4 тисячі бойових броньованих машин.

"Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити великі міста за перші 30 днів, Росія мала амбіції розколоти та чинити тиск на НАТО – ця Росія є викликом світовому порядку. Росія зазнає невдач у всіх цих амбіціях, Росія є менш могутньою нацією, ніж це було на початку лютого", - сказав британський адмірал.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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