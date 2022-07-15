Міністр оборони Нідерландів зазначила, що замало захоплюватися тим, який запеклий опір чинять українці, їм потрібно більше зброї.

Росія не повинна виграти війну і для цього необхідно збільшити військову допомогу Україні.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, перебуваючи з візитом у США, передає Голос Америки.

Оллонґрен висловила впевненість, що за умови збільшення військової допомоги Україні здолати агресора реально.

"Маємо допомогти Україні перемогти у цій війні. Замало захоплюватися тим, який запеклий опір вони чинять. Ми повинні їм допомогти, бо з нашою допомогою Україна спроможна вистояти", - сказала міністр.

Вона зауважила, створена США контактна група для оборони України сприятиме нарощуванню військової допомоги та служитиме запорукою, що ця допомога залишатиметься пріоритетом порядку денного політиків.

"Тепер маємо контактну групу для оборони України. Це важлива ініціатива США. Бо коли почалося російське вторгнення, кожна країна НАТО робила, що могла, але не було координації", - пояснла Оллонґрен.

Коментуючи зустріч у Вашингтоні зі своїм американським колегою, главою Пентагону Ллойдом Остіном, міністр оборони Нідерландів сказала, що головною темою розмови була Україна.

Йшлося, зокрема, про те, як Нідерланди можуть надати більше озброєнь для України. Оллонґрен не розкрила деталі, але запевнила, що додаткові кроки зроблено.

"Мова йде про те, що ми можемо надати Україні зараз і чого вона зараз потребує. Це також стосується навчань", - сказала Оллонґрен, нагадуючи, що Нідерланди вже мають досвід організації навчань для українських військових щодо поводження з далекобійною артилерією.

Керівниця оборонного відомства прокоментувала також проблему балансування між підтримкою України і потребами власної оборони. За її словами, на сьогоднішній день склади боєприпасів у Нідерландах майже вичерпані і їх необхідно негайно поповнювати.

Що ж до планів на перспективу, то Нідерланди після вторгнення Росії в Україну оголосили про збільшення свого оборонного бюджету. Його планують довести до НАТОвського стандарту – 2% від ВВП. Додаткові гроші підуть на нові крилаті ракети, винищувачі, протиповітряну оборону.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Нідерланди надали Україні військову допомогу на загальну суму понад 170 млн євро. Серед переданих озброєнь були, зокрема, гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня стало відомо, що Німеччина і Нідерланди доставлять в Україну додаткові шість гаубиць 155-мм калібру Panzerhaubitze 2000.

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