Російські терористи продовжують винищувати ні в чому невинних українців.

Більше тижня тому СБУ допитала полоненого окупанта, який розповів про наказ командування армії РФ стріляти в мирних жителів. Це вороги і роблять протягом всієї війни. Путінські терористи вже скоїли тисячі воєнних злочинів, а сьогодні до списку додалася трагедія у Чернігові.

Як передає "Суспільне", в одному зі спальних районів окупанти розстріляли неозброєних українців, які стояли в черзі за хлібом. З місця повідомляється про як мінімум десятьох загиблих. На відео нижче показуються жахливі наслідки російського терору мирних жителів. У ролику демонструється місце трагедії і спроби людей транспортувати пораненого.

Розстріли жителів, як і бомбардування цивільної інфраструктури, відбуваються з однією метою — посіяти паніку. Окупанти побачили стійкість українців і тепер порушують всі міжнародні конвенції в спробі зломити дух народу.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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