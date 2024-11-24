Якщо російським військам вдасться обійти укріплення у Великій Новосілці, вони зможуть повторити цей маневр і в інших секторах на сході.

Росіяни обходять з флангу українські війська на їхніх позиціях у Великій Новосілці, куди ЗСУ відступили після Вугледара, оскільки кращі українські сили зосереджені в Курській області, і українська оборона на Донбасі недоукомплектована. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, російським штурмовим групам вдалося маневрувати повз, а потім і навколо Великої Новосілки, наступаючи на східний фланг міста.

"Новини, що надходять із району Великої Новосілки, дуже погані. Цей район досяг кризи і потребує негайного втручання", - попереджає аналітик Ендрю Перпетуа.

При цьому, як зазначає Перпетуа, сама Велика Новосілка має дуже хорошу оборону, однак вона спрямована на відбиття атак з півдня, а не з півночі та сходу. Як пояснили в українському Центрі оборонних стратегій, російські війська можуть спробувати обійти східний фланг українських позицій у Великій Новосілці та посилити тиск на неї з півдня, щоб змусити підрозділи українських сил оборони відступити з населеного пункту, забезпечивши подальше просування до південно-західної околиці Донецької області.

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За словами Перпетуа, втрата селища сама по собі не буде такою вже великою катастрофою. "Справжньою катастрофою є той факт, що Росія атакує оборонну лінію з флангу, паралельно оборонним спорудам", - пише він.

Як зазначає Акс, якщо російським військам вдасться обійти укріплення у Великій Новосілці, вони зможуть повторити цей маневр і в інших секторах на сході:

"Зловісно те, що в цьому районі, ймовірно, не так багато українських резервів, які могли б зупинити проникнення".

Як додає Перпетуа, міцність оборонних споруд і складність атаки на цій території дозволили Україні укріпитися на позиціях і перекинути сили в інші райони. Однак тепер із цим покінчено і доведеться почати жертвувати іншими районами, щоб захистити цей, зазначає він.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними DeepState, ворог минулої доби просунувся біля Гордіївки, Пушкіного, Юр'ївки, Петрівки, Романівки, Єлизаветівки, Роздольного, Великої Новосілки, Нелипівки, у Кругляківці, Іллінці та Берестках.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що українська сторона дотримується оборонної стратегії ведення бойових дій, головною метою якої є виснаження Росії. Експерт наголосив, що така тактика передбачає, що іноді наші сили повинні відходити на позиції, які вигідніші для оборони.

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