Російські загарбницькі війська активно штурмують Велику Новосілку та Роздольне, що у Волноваському районі Донецької області
За даними аналітиків проєкту DeepState, 22 листопада росіяни проводили штурми кількома колонами. Щонайменше 5 одиниць військової техніки задіяли у наступі на саму Новосілку, ще дві - в посадках південніше Роздольного. Ще щонайменше 6 ОВТ залетіли в селище, скинувши там окупантів:
"На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі з Шахтарського. Із Золотої Ниви колона з кількох ОВТ на чолі з танком висадила десант у 3 кілометрах східніше ангарів біля Великої Новосілки".
Як зазначили аналітики, загарбники відчули, що оборона виявилася "не дуже надійною". Через це вони відносно швидко залучили резерви, які, як очікувалося, введуть для наступу в бік Розливу.
Ситуація на фронті
За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби найскладнішою ситуація була на Покровському (40 штурмових і наступальних дій), Курахівському (35 бойових зіткнень) та Лиманському (18 атак) напрямках.
Раніше аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що окупаційна армія Російської Федерації захопила 25% українського міста Курахове.