Російські окупанти не припиняють штурмів.

Російські загарбницькі війська активно штурмують Велику Новосілку та Роздольне, що у Волноваському районі Донецької області

За даними аналітиків проєкту DeepState, 22 листопада росіяни проводили штурми кількома колонами. Щонайменше 5 одиниць військової техніки задіяли у наступі на саму Новосілку, ще дві - в посадках південніше Роздольного. Ще щонайменше 6 ОВТ залетіли в селище, скинувши там окупантів:

"На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі з Шахтарського. Із Золотої Ниви колона з кількох ОВТ на чолі з танком висадила десант у 3 кілометрах східніше ангарів біля Великої Новосілки".

Як зазначили аналітики, загарбники відчули, що оборона виявилася "не дуже надійною". Через це вони відносно швидко залучили резерви, які, як очікувалося, введуть для наступу в бік Розливу.

Відео дня

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби найскладнішою ситуація була на Покровському (40 штурмових і наступальних дій), Курахівському (35 бойових зіткнень) та Лиманському (18 атак) напрямках.

Раніше аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що окупаційна армія Російської Федерації захопила 25% українського міста Курахове.

Вас також можуть зацікавити новини: