На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати Харків.

Основні зусилля окупантів зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 12.00.

Зазначається, що противник продовжує завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та базах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Також проводяться заходи підготовки особового складу та техніки з метою формування додаткових підрозділів для участі у бойових діях на території України.

Так, на Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів і позицій українських військ та ведення штурмових дії на більшості напрямків. Успіху противник не мав, здійснює перегрупування.

На Південнобузькому напрямку триває бій за населений пункт Олександрівка.

На Поліському напрямку противник завершив відведення окремих підрозділів Східного військового округу на територію Білорусі, з подальшим перекиданням цих підрозділів на територію Росії.

На звільненій території Київської області, в районах населених пунктів Велика Димерка, Скибин та Гоголів, підрозділами сил оборони здійснюється зачистка території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами.

На Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на територію Росії.

В районі міста Суми продовжується відхід окупаційних військ. Ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, що відводяться на територію Росії. Водночас на звільнених територіях залишаються малочисельні групи загарбників, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм. З метою виявлення слабких місць у оборонних позиціях наших військ противник продовжує ведення розвідки.

На Волинському напрямку обстановка змін не зазнала, додали в Генштабі.

Росіяни платять своїм життям за вторгнення в мирну Україну. Станом на 3 квітня, українські бійці перетворили на добриво вже приблизно 18 тисяч окупантів.

Раніше у ГУР Міноборони оприлюднили список російських десантників-штурмовиків, які воюють проти України. У відомстві наголосили, що кожен українець зобов'язаний знати їхні імена.

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