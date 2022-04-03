У відомстві наголосили, що кожен українець зобов'язаний знати їхні імена.

Українська розвідка оприлюднила список військовослужбовців рф, які вчиняють військові злочини проти мирного народу України. Йдеться про 56-й десантно-штурмової бригади, з міста Камишина Волгоградської області (Феодосія, Крим).

У силовому відомстві наголосили, що кожен українець зобов'язаний знати їхні імена.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – зазначили в ГУР.

Список російських окупантів, які вбивають українців

Росіяни платять своїм життям за вторгнення в мирну Україну. Станом на 3 квітня, українські бійці перетворили на добриво вже приблизно 18 тисяч окупантів.

Востаннє російське міністерство наводило дані про свої втрати у війні проти України 25 березня, і тоді йшлося про нібито 1351 загиблих і 3825 поранених військових. Також Міноборони РФ заявляли, що в цілому основні завдання першого етапу "спецоперації" в Україні виконані.

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