Наголошується, що Маріуполь наразі остаточно перетворено на військовий логістичний хаб.

У в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі зафіксували рух ворожої військової техніки у бік Мангуша, у довколишні села прибула велика кількість мобілізованих росіян.

Як написав в Telegram радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, у місті помітили 14 тентованих КамАЗів на виїзд.

"Маріуполь. 8:45 за київським часом. 14 тентованих КамАЗів на виїзд у бік Мангуша. Відслідковуємо подальший рух", - написав Андрющенко.

Відео дня

Також за його словами, у села Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району прибула велика кількість військових, їх розселяють по школах, садочках та приватних будинках за сприяння колаборантів.

"З розмов - це мобілізовані, яких переводять на Запорізький напрям фронту", - зазначив Андрющенко.

Маріуполь наразі остаточно перетворено на військовий логістичний хаб, наголосив Андрющенко. Проте це спрощує фіксацію переміщення військової сили противника.

Війна в Україні: ситуація в Маріуполі

Як писав УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну російські загарбники оточили Маріуполь і тривалий час обстрілювали з важкої артилерії та завдавали авіаційних і ракетних ударів, після чого зруйнували і захопили місто.

Після оголошення "часткової" мобілізації в РФ жителів Маріуполя теж хочуть призивати в армію. Рух опору отримав доступ до документів окупантів, де сказано про необхідність сформувати списки маріупольців, яких відправлять у вороже військо. Відомо, що російські окупанти мають намір мобілізувати до 10 тисяч осіб у Маріупольському районі.

Вас також можуть зацікавити новини: