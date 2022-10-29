Російські окупанти мають намір мобілізувати до 10 тисяч осіб у Маріупольському районі Донецької області та роблять усе, аби жителі Маріуполя не могли виїхати на підконтрольні Україні території.
Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телеканалу Freeдом.
"За нашою інформацією, до 10 тисяч осіб вони хочуть мобілізувати в Маріупольському районі. Це не тільки місто Маріуполь, а й великі поселення навколо нього. І зараз така робота ведеться", – наголосив Бойченко.
За його словами колаборанти вивозять з Маріуполя вціліле обладнання та українську металопродукцію. Крім того, вони залучають жителів міста до будь-яких робіт без подальшої виплати заробітної плати.
Бойченко також додав, що російські окупанти видають людям "червоний папірець, який називають паспортом". При цьому виїхати з окупованого Маріуполя зараз майже неможливо.
"Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять все, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію Росії, бо розуміють, що Маріуполь перетворили на гетто. Вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом", – резюмував мер Маріуполя.
Окупація Маріуполя: що відомо
За попередніми оцінками, сума збитків внаслідок руйнувань обʼєктів інфраструктури російськими окупаційними військами становить 12,5-14,5 мільярда доларів. Мер міста Вадим Бойченко зазначив, що з 2600 багатоквартирних будинків Маріуполя половина – зруйнована.
Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти почали паспортизацію населення у Маріуполі та прилеглих населених пунктах. В першу чергу паспорти видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.
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