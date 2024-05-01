Зазначається, що системи РЕБ прості у користуванні, а навчання на них триває до 15 хвилин.

Держава уклала контракт з українською компанією "МіксСтіл", яка виготовляє окопні РЕБ, повідомив віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що йдеться про модель окопного РЕБу PARASOL. Він має дві модифікації: одна захищає від дронів позиції військових. Інша - техніку.

"Одна з ключових переваг PARASOL — вона непомітна для ворожих РЕБ. Перша розробка, PARASOL 01, захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів. Друга розробка, PARASOL 02, захищає техніку — її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів", - пояснив Федоров.

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Він також зазначив, що ці засоби прості в експлуатації. За словами Федорова, навчитися ними користуватися можна за 10–15 хвилин.

"Держава вже уклала контракти з розробником, компанією "МіксСтіл", купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують", - сказав Федоров.

Роль дронів на полі бою зростає

Напередодні The Independent повідомляв, що за час війни РФ подала 342 патенти на дрони, Україна лише 4. Лідером за кількістю таких патентів залишається Китай.

На думку The Wall Street Journal, Україна робить ставку на дрони великої дальності. Удари по російських нафтопереробних заводах, аеродромах і логістиці підвищуючи вартість війни для Москви.

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