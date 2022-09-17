223 особам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

В Україні поліцейські відкрили 1 тис. 358 кримінальних проваджень за фактами співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомив голова Національної поліції України сьогодні на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, 223 особам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

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Клименко зазначив, що більшість колаборантів, які представляли місцеву владу та правоохоронні органи, виїхали до Російської Федерації. Утім серед тих, хто пішов на співпрацю з російськими окупантами, є й керівники та вчителі освітніх закладів.

"На сьогодні зареєстровано 19 кримінальних проваджень, де фігурують директори шкіл, вчителі, які намагалися за російськими програмами викладати у школах, промивали мізки не лише батькам, а й учням. Чотирьом уже повідомлено підозру", - розповів Клименко.

Голова Нацполіції наголосив, що закон один для всіх, тож з огляду на зібрану правоохоронцями доказову базу всі ті, хто зрадили Україну і пішли на співпрацю з ворогом, мають нести відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, на звільнену Харківщину поліція направила 10 поліграфологів, які працюють з особами, що підозрюються у співпраці з окупантами.