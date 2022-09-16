Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення.

У Куп’янську окупанти утримували по 400 людей у камерах, розрахованих на 140.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що незаконна в'язниця окупантів була облаштована у райвідділі поліції Куп'янська, де розташовувався "керівний центр" окупаційної адміністрації.

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"Встановлено, що в цих приміщеннях окупанти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати. Серед куп'янчан мало хто хотів допомагати ворогу, тому "тюрма" була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі СБУ наголосили, що за міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання.

Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення, в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тис. українців.

Сьогодні, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

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