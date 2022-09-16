У Куп’янську окупанти утримували по 400 людей у камерах, розрахованих на 140.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що незаконна в'язниця окупантів була облаштована у райвідділі поліції Куп'янська, де розташовувався "керівний центр" окупаційної адміністрації.
"Встановлено, що в цих приміщеннях окупанти утримували та знущалися з місцевих мешканців, які відмовлялися з ними співпрацювати. Серед куп'янчан мало хто хотів допомагати ворогу, тому "тюрма" була переповнена втричі: у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400. Незаконно ув'язнені громадяни змушені були спати стоячи", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі СБУ наголосили, що за міжнародними конвенціями, таке поводження визнається катуваннями та є жорстокими, нелюдськими видами поводження і покарання.
Слідчі Управління СБУ в Харківській області документують звірства та інші воєнні злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення, в рамках кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу ("порушення законів та звичаїв війни").
Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тис. українців.
Сьогодні, 16 вересня, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.