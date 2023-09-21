Віталій Коваль зазначив, що загиблих і постраждалих немає.

Російські окупанти вранці 21 вересня завдали ракетних ударів по Рівному. Зафіксовані "прильоти" по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

"Рівненська область зазнала кілька ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі", - повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі

За його словами, постраждало СТО і п'ять автомобілів, які знаходилися на території. Загиблих і постраждалих немає. Крім того, частина Рівненського району залишилася без електроенергії, енергетики працюють над відновленням.

Варто відзначити, що на задньому плані ролика видно залишки конструкції СТО і вигорілі авто.

Атака РФ на Рівне 21 вересня - що відомо

Російські окупанти вранці 21 вересня завдала масованого ракетного удару по Україні. Армія РФ підняла повітря вісім бортів ТУ-95МС. У Силах оборони півдня України педупреділі про ймовірність пусків ракет класу"повітря-земля".

У Рівному вибухи пролунали близько 6: 20, після чого в окремих районах відключили електрику. Пізніше голова Рівненської ОДА Віталій Коваль підтвердив"приліт".

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