Загальні добові втрати ворога на тому напрямку становлять 176 осіб.

На Таврійському напрямку за добу було ліквідовано майже 60 російських окупантів та 38 одиниць ворожої техніки. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

У своєму Telegram-каналі він зазначив, що загалом протягом минулої доби ворог 19 разів атакував позиції українських військ та здійснив 698 обстрілів, завдав 21 авіаудару.

Артилерійські підрозділи Сил оборони України Таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання.

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"За останню добу втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні – 59, поранені – 117). Знищено 38 одиниць військової техніки противника", – написав Тарнавський.

Йдеться, зокрема про танк, сім бойових броньованих машин, шість артилерійських систем та мінометів, дві реактивні системи залпового вогню та 18 безпілотників. Крім того, знищено було чотири склади боєприпасів та два інших важливих об’єкти ворога.

Війна в Україні: удари по окупантах

У понеділок, 25 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомив, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також було завдано одного удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ було уражено дев’ять артилерійських засобів, район зосередження озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

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