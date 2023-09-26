Це склалося через знищення частини боєздатних ворожих підрозділів.

На Бахмутському напрямку знищено частину боєздатних підрозділів ворога і там "солянка" з не підготовлених окупантів і не злагоджених частин. Про це сказав прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що одним з найважливіших успіхів є знищення сил та засобів ворога, що є рівнозначним зі звільненням українських територій. За його словами, крайнім успіхом було знищення боєздатності 72 окремої мотострілецької бригади Російської Федерації.

"Щонайменше три батальйони повністю не боєздатні", - наголосив він. При цьому прес-офіцер підкреслив, що знищено багато офіцерів РФ, починаючи з комбатів і частково ротних та бригадних офіцерів. "І це дуже важливо для цієї війни", - наголосив Бородін.

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При цьому додав, що окупанти поповнюють рядових новими мобілізованими, але з офіцерами ситуація складна, бо потрібні роки підготовки, досвід.

Бородін розповів, що за майже 9 місяців під Бахмутом ворог втратив велику кількість особового складу та техніки. Він зазначив, що такі втрати вказуютьна "на сліпу ідеологію" ворога, тому що з військової точки зору не можна пояснити нащо РФ Бахмут, де вони мають таку величезну кількість жертв.

Прес-офіцер зазначає, що в окупантів немає можливості роботи монолітні підрозділи з однаково підготовлених, з однаковим досвідом і злагодженістю бійців.

"Це вже солянка. Співвідношення цієї солянки постійно змінюється", - наголосив він. Бородін розповів, що "вагнерівців" вже не видно на Бахмутському напрямку і зеків із рот "Штурм Z" стало значно менше.

"Інколи з’являється "Ахмат – Сєвєр", але їх використовують більше як командирів. Тобто вони більше керують, ніж воюють", - додав він.

Бородін розповів, що раніше російські окупанти намагалися економити техніку, але зараз, коли втрачають захоплені території, почали кидати техніку на відкриті вогневі позиції – "пускати її разом з піхотою на нуль, грубо кажучи".

"Тому ми знищуємо більше техніки і, особливо приємно, що вони пускають модернізовані танки Т-90 М, яких в Росії не так багато. "І вже близько 10 таких танків знищено під час операції по просуванню, зокрема, на Андріївку", - додав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У сьогоднішньому звіті американського Інституту вивчення війни, російські війська продовжують безуспішні наземні атаки поблизу Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.

Водночас українські сили продовжували наступальні дії на Мелітопольському та наступальні штурми на Бахмутському напрямку.

Вчора, 25 вересня, російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування.

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