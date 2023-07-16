Володимир Артюх запевнив, що загрози для жителів не було.

Вибухи чули жителі Сум та Сумського району вчора, 15 липня, але ніякої інформації про це не було. Місцева влада сьогодні запевнила, що вибухи не несли загрози для жителів.

"Вибухи, які ви вчора вночі чули в Сумах і Сумському районі, для мирних жителів загрози не несли", - повідмив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх у Telegram.

За його словами, в умовах війни не про все можна говорити. Чиновник закликав зберігати інформаційну тишу.

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"Не про все зараз можна говорити, зрозумійте: війна і по той бік кордону нас теж читають. Тому зберігаємо інформаційну тишу. Скажу одне: "Дякую нашим захисникам!" - підсумував чиновник.

Нічна атака РФ на Україну в ніч на 15 липня - головні новини

У ніч на 15 липня в деяких областях України оголошували повітряну тривогу. Пізніше у повітряних силах ЗСУ повідомляли, що була загроза застосування балістичного озброєння та ударних дронів.

При цьому вночі жителі Запоріжжя чули вибухи. Вранці Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на Запорізькому напрямку "робота була потужна, працювали сили протиповітряної оборони".

У свою чергу секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт.

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