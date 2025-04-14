Така цифра була озвучена у закадровому сюжеті американського телеканалу CBS News.

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю у програмі "60 Minutes" для CBS не говорив про те, що нібито число втрат серед українських військових становить 100 тисяч бійців. Про це прессекретар президент України Сергій Никифоров повідомив журналістам.

Як зазначив Никифоров, глава держави під час інтерв'ю для американського телеканалу CBS News не озвучував цифру про 100 тисяч втрат українських військових. Але, такі дані прозвучали від телеканалу у закадровому сюжеті програми "60 Minutes".

"Зверніть увагу, що цифра 100 тисяч звучить у закадровому тексті у сюжеті. В інтервʼю про це не йдеться", - зазначив Никифоров.

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Прессекретар президента порадив ознайомитися із оригіналом інтервʼю Зеленського.

Війна в Україні - втрати ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, на сайті телеканалу CBS News в дописі до інтерв'ю, в якому брав участь президент України, було вказано, що число загиблих українських військових становить 100 тисяч. У статті на сайті телеканалу журналісти не позначили, що це була саме репліка ведучого, через що виникла плутанина. Зеленський же наголосив лише на тому, що українці платять найвищу можливу ціну у цій війні - своїм життям.

На початку лютого Зеленський під час інтерв'ю для британського журналіста Пірса Моргана повідомив про загибель 45 тисяч 100 українців у війні Росії проти України.

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