За словами президента, народ України платить найвищу ціну у цій війні.

Президент України Володимир Зеленський озвучив втрати України у війні з Росією. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю CBS News.

За словами президента, Україна втратила до 100 тисяч військових і 13 тисяч мирних мешканців.

Також, за його словами, від агресивних дій РФ загинуло понад 600 дітей. Крім того, він повідомив про 1700 російських атак по закладах освіти і 780 атак – по медичних закладах.

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"Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали [життя] наших людей", - зазначив Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв раіше УНІАН, президент України попередив про "реальну" загрозу Третьої світової війни. Мовляв, якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити, то війна в Україні може перерости в Третю світову. Він підкреслив, що тоді у світі "не буде безпечного місця ні для кого".

Також Зеленський закликав президента США Дональда Трампа приїхати до України, перш ніж втілювати свій "мирний план", щоб він міг "зрозуміти, що тут відбувається". Він підкреслив, що після візиту в Україну Трампу доведеться усвідомити, що собою являє Володимир Путін, з яким він хоче укласти угоду.

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