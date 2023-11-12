Там зазначили, що на це є дві основні причини.

Російській військові з початку повномасштабного вторгнення скоротили кількість випущених атилерійських снарядів з 70-80 тис. у середньому на добу до 8 тис. на сьогодні.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Р. Дашкевича Олег Калашніков та назвав дві основні причини цього. "Одна причина – це те, що вони витратили дуже велику кількість боєприпасів, які у них були минулого року. Підраховано, що десь 11 мільйонів вони витратили минулого року. У цьому році, за підрахунками, ця цифра має сягнути 4 мільйонів. Саме боєприпасів у них менше, вони зі складів своїх дістають ті боєприпаси, які потрібно поновлювати", - сказав він.

Другою причиною він назвав те, що Сили оборони у великій кількості знищили і продовжують нищити вантажну техніку, яка доставляє боєприпаси на фронт та безпосередньо на вогневі позиції.

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Також він зазначив, що у Збройних сил України на сьогодні є достатня кількість "стволів", а ситуація з боєприпасами є "доброю".

Запаси боєприпасів ворога

Днями південнокорейські військові повідомили, що вони "підозрюють" Північну Корею у поставках росіянам балістичних ракет малої дальності, а також протитанкових та переносних зенітних ракет. Кількість і найменування поставлених ракет невідомі.

Напередодні від південних корейців стало відомо, що КНДР передала росіянам близько 1 мільйону артилерійських боєприпасів, ці поставки тривають орієнтовно від серпня.

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