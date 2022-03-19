Зрадники намагалися силовими методами отримати дані, яким українським підрозділам були передані ракети та комплектуючі до ракетних комплексів "Скіф", "Корсар", "Вільха", "Нептун".

Підприємство "Державне київське конструкторське бюро "Луч" назвало імена зрадників серед керівництва Державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться у повідомленні КБ "Луч" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, йдеться про заступника Генерального директора ДК "Укроборонпром" Романа Забарчука та начальника управління високоточної зброї Андрія Артюшенка, які 18 березня із застосуванням заходів психологічного та фізичного впливу проводили допит в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка.

Зокрема, 18 березня 2022 року перед входом до ДК "Укроборонпром" співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження.

"Більше 8 годин Сердюк проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК "Укроборонпром", де заступником Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу; вказаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусєва Ю. В. застосування до Сердюка Д. О. вказаних заходів", - наголошується у повідомленні.

Так, під час здійснення катувань, керівництво ДК "Укроборонпром" намагалося отримати від Сердюка інформацію щодо військових підрозділів, до яких ДП "Спецоборонмаш" передавало врятовані у Малині під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів "Скіф", "Корсар", "Вільха", "Нептун" та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників ДП "ДержККБ "Луч" та ДП "Спецоборонмаш".

"Наслідком катувань стало примушення Сердюка Д. О. підписати "покази" та "звіти", текст яких було складено Забарчуком Р. В. та Артюшенком А. А.", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Забарчук особисто підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації.

Своєю чергою Артюшенко за президенства Віктора Януковича очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України.

"Звертаємося до Верховного Головнокомандувача Збройних сил України – президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Голови Служби безпеки України Івана Баканова з закликом терміново усунути російських агентів від управління ДК "Укроборонпром" та забезпечити керівникам та ключовим співробітникам військово-промислового комплексу України охорону", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, "Укроборонпром" почав приймати на ремонт трофейну російську техніку. Зокрема, підприємство вже прийняло на ремонт СБРМ "Тигр".

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