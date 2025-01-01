Водночас окупанти не змогли досягти поставлених цілей і були змушені зменшити "апетити".

У 2024 році окупаційні війська РФ захопили 4168 квадратних кілометрів. Це переважно поля та невеликі населені пункти в Україні та Курській області. При цьому росіяни втратили 427 тисяч військових.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, військове командування РФ переважно віддавало пріоритет зусиллям із захоплення решти Донецької області та створення буферної зони на півночі Харківщини у 2024 році, але не змогло досягти цих цілей.

В ISW з посиланням на оцінки західних та українських джерел додали, що РФ планувала до кінця 2024 року захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Однак повільне просування окупаційних військ на початку та в середині 2024 року, змусило їхнє військове командування переоцінити свої плани. В результаті головним завданням до кінця року стало захоплення Покровська.

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За словами аналітиків, за весь минулий рік росіяни захопили чотири населені пункти середнього розміру - Авдіївку, Селидове, Вугледар і Курахове. Найбільше з них налічувало понад 31 тисячі осіб довоєнного населення. Попри ці успіхи противника, у грудні їхнє просування уповільнилися.

"Російським військам знадобиться трохи більше двох років, щоб захопити решту Донецької області з темпами просування до 2024 року. І то, це можливо, якщо припустити, що всі наступи РФ будуть обмежені Донецькою областю та що вони зможуть захопити великі міські території так само легко, як невеликі села та поля", - пояснюють експерти у звіті ISW.

Водночас аналітики Інституту вважають, що для реалізації цих планів, ЗСУ ще треба зупинити окупаційні війська від просування в їхніх пріоритетних секторах. На думку експертів, допомога Заходу залишається критично важливою для здатності Сил оборони стабілізувати лінію фронту у 2025 році.

Війна в Україні - останні новини

Вчора ввечері стало відомо, що окупанти продовжують просування на Покровському напрямку і увійшли в Нововасилівку.

Вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5 - російський гелікоптер Мі-8 знищили військові Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Водночас Financial Times прогнозує завершення війни цього року. Як зазначає видання, між Україною і Росією буде укладено мирний договір, але обраному президенту США Дональду Трампу доведеться пригрозити Росії посиленням санкцій, а також посилити підтримку України, що переконало б кремлівського диктатора Володимира Путіна в необхідності участі в переговорах.

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