Там зазначили, що пропагандисти поширили дані про те, що "проросійські партизани" підпалили позиції ЗСУ в районі Куп'янська.

На лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна тривають позиційні бої між ЗСУ та російськими окупантами, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики вказали, що російські джерела стверджували, нібито "проросійські партизани" підпалили позиції ЗСУ в районі Петропавлівки та ще кількох населених пунктів навколо Куп'янська, і змусили українські війська відійти з деяких позицій. Однак ISW не бачив жодних візуальних свідчень таких передбачуваних підпалів або відходу військових ЗСУ з цих районів.

Крім того, в Інституті зазначили, що окупанти просунулися в центрі Бердичів. Хоча російські воєнкори повідомили про просування окупантів у Первомайському в районі Авдіївки, ISW не бачив візуального підтвердження цього твердження.

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РФ значно посилила атаки на південно-східному відрізку фронту. Тут відбувається дві третини всіх бойових зіткнень з агресором. Крім того, російські війська збільшують інтенсивність використання дронів на Лимано-Куп'янському напрямку. Їм вдалося перехопити ініціативу.

За добу на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 76 бойових зіткнень.

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