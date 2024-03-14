Ветеран війни, доброволець Сергій Позняк заявив, що ухилянти мають зрозуміти, якщо вони не підуть до лав ЗСУ, то втратять Україну.
"Я на війні втратив ногу, але це нічого, не страшно, я продовжую служити, але хочу сказати, що я не хочу втратити свою Батьківщину, і ці люди, назвемо їх прямо, ухилянти, вони повинні розуміти, що якщо вони не підуть на війну, до війська, то вони втратять нашу Батьківщину і в них не буде нічого", - сказав він в ефірі "КИЇВ24".
За його словами, українці бачать ухилянтів "на контрасті", адже багато добровольців вже воюють, а тих, хто уникає служби в армії, видно одразу суспільству.
Викриття ухилянтів на кордоні: останні новини
Як писав УНІАН, на Одещині затримали ухилянтів-винахідників, які обмоталися алюмінієвою фольгою, аби їх не помітив тепловізор.
"На Одещині прикордонники з попереджувальними пострілами затримали "блискучих" порушників кордону. Ізотермічну ковдру мають у своїх аптечках досвідчені туристи, але учора чоловіки, які намагалися потай перетнути кордон, використовували її як нестандартний атрибут", - повідомили у ДПСУ.
Також в лютому на кордоні з Угорщиною було затримано рекордну кількість ухилянтів, які намагалися нелегально виїхати з України. Загалом організатори "схеми" планувати вивезти одразу 38 військовозобов'язаних чоловіків.