За словами Сергія Позняка, якщо ухилянти не зрозуміють, чому потрібно воювати, то втратять свою Батьківщину.

Ветеран війни, доброволець Сергій Позняк заявив, що ухилянти мають зрозуміти, якщо вони не підуть до лав ЗСУ, то втратять Україну.

"Я на війні втратив ногу, але це нічого, не страшно, я продовжую служити, але хочу сказати, що я не хочу втратити свою Батьківщину, і ці люди, назвемо їх прямо, ухилянти, вони повинні розуміти, що якщо вони не підуть на війну, до війська, то вони втратять нашу Батьківщину і в них не буде нічого", - сказав він в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, українці бачать ухилянтів "на контрасті", адже багато добровольців вже воюють, а тих, хто уникає служби в армії, видно одразу суспільству.

Викриття ухилянтів на кордоні: останні новини

Як писав УНІАН, на Одещині затримали ухилянтів-винахідників, які обмоталися алюмінієвою фольгою, аби їх не помітив тепловізор.

"На Одещині прикордонники з попереджувальними пострілами затримали "блискучих" порушників кордону. Ізотермічну ковдру мають у своїх аптечках досвідчені туристи, але учора чоловіки, які намагалися потай перетнути кордон, використовували її як нестандартний атрибут", - повідомили у ДПСУ.

Також в лютому на кордоні з Угорщиною було затримано рекордну кількість ухилянтів, які намагалися нелегально виїхати з України. Загалом організатори "схеми" планувати вивезти одразу 38 військовозобов'язаних чоловіків.

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