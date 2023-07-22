Також аналітики зазначили, що в рамках контрнаступу ЗСУ ведуть боротьбу мінімум на трьох флангах фронту.

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту, на деяких з них домоглися успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На кадрах з геолокацією видно, що українські військові просунулися вперед на північний схід від Оріхово-Василівки в 11 км на північний захід від Бахмута і ближче до Приютного в 12 км на північний захід від Великої Новосілки.

Крім того, як зазначили в ISW, ЗСУ продовжували контрнаступальні операції на північному і південному флангах Бахмута і домоглися обмежених успіхів. На кадрах з геолокацією видно, що українські сили просувалися по трасі E40 Бахмут-Слов'янськ на північний схід від Оріхово-Василівки в 11 км від Бахмута.

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При цьому аналітики заначили, що окупанти завдавали ударів в районі Бахмута, але підтверджених успіхів не домоглися. Також у звіті повідомляється, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що під Кліщіївкою воюють підрозділи спецназу "Ахмат" і "Північ-Ахмат", а також підрозділи 4-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус "ЛНР") і 346-ї бригади спецназу РФ.

У звіті аналітики відзначили, що ЗСУ вели обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і не домоглися успіхів. При цьому росіяни також наступали на лінії Авдіївка-Донецьк, але ніяких підтверджених просувань також не було.

Також експерти Інституту підкреслили, що окупанти поширили інформацію про те, що витіснили українські сили з позицій біля Веселого і Кам'янки в 5 км на північний схід від Авдіївки, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

Ситуація в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті вже давно досить складна. 21 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що українські військові ведуть важкі бої з російськими окупантами в районі Бахмута. Ковальов додав, що противник чинить потужний опір, застосовує резерви, але несе втрати.

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