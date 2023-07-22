Після декількох днів ракетних обстрілів зернової інфраструктури минула ніч пройшла відносно спокійно.

Ворог взяв паузу в ракетних обстрілах України і зосередився на розвідувальній діяльності. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "Шахедів" в нашій зоні відповідальності", – повідомила вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються зібрати інформацію про розміщення систем ППО, а також про припортову інфраструктуру. Вночі українська ППО якраз збила п'ять ворожих дронів-камікадзе над південними регіононами України.

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Російські обстріли півдня України

17 липня Росія вийшла із "зернової угоди", в межах якої Москва зобов'язувалася не перешкоджати морському експорту зерна з України. Вже найближчої ночі після цього армія агресора почала завдавати прицільних ракетних та дронових ударів саме по портовій інфраструктурі України.

Остання така атака відбулася в ніч на 21 липня. Росіяни витратили кілька ракет, щоб знищити ангари з зерном в Одеській області. У Міноборони РФ заявили, що в цих ангарах готували "теракти" проти Росії.

Загалом за минулий тиждень агресор знищив кілька десятків тисяч тонн українського зерна. Як підрахували в ООН, знищеної їжі було б достатньо, щоб годувати 270 000 людей протягом року.

Видання Financial Times вважає, що метою російських ракетних ударів по зерновій інфраструктурі є спроба вибити Україну зі світового ринку зерна, де Росія теж є великим експортером.

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