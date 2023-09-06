Нині військовий вже може ходити з однією милицею.

У центрі "Незламні" у Львові реабілітують пораненого під Бахмутом 33-річного військового Павла Пацерука із Кривого Рогу, якому загрожувала ампутація ноги.

Як повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова, військовий переніс дев’ять операцій та протягом чотирьох місяців боровся за збереження ноги.

До повномасштабного вторгнення Павло не мав жодного досвіду військової служби, однак вирішив йти до військкомату. Взяли його до війська з п’ятої спроби. За півроку служби він отримав звання молодшого лейтенанта і став командиром механізованого взводу.

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Тяжке поранення Павло отримав у Бахмуті на початку березня внаслідок мінометного обстрілу.

"На адреналіні командир продовжив бігти кілька секунд, а потім відчув пекельний біль, подивився на ноги, а ті всі в крові. Власноруч наклав собі два турнікети і поповз до найближчого будинку", - розповідають у медоб’єднанні історію поранення бійця.

Павла евакуювали до найближчого стабілізаційного пункту, де медики зупинили кровотечу. У Новомосковську на Дніпропетровщині лікарі реанімували Павла. Згодом він лікувався у Львові та Чернівцях, а наразі зупинився у львівському центрі "Незламні". Увесь цей час з ним була його дружина Надія.

"Хірурги продовжили рятувати праву ногу Павла від ампутації. На стопі утворився пролежень. Він не відчував кінцівки. Лікарі робили все можливе аби зберегти ногу: боролися із запальними процесами, відновлювали нормальне кровопостачання і чутливість. Для цього – протезували артерії і вени та пересадили гомілковий нерв. Чотири місяці боротьби – і кінцівку вдається зберегти", - зазначили лікарі.

Нині Павло вже навіть може ходити з однією милицею. Його реабілітація триває.

Інші історії реабілітації військових у Львові

У реабілітаційному центрі "Незламні" лікують 36-річного військового Павла Пастуха, у тілі якого застрягло 40 уламків від ворожої міни.

Там йому видалили уламки з лівого плеча та правої ноги. Утім, два осколки в печінці, поки що залишили. Хірурги вважають, що видаляти ці уламки зараз надто небезпечно.

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