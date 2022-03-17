З них 2 тис. - маріупольці, понад 1,8 тис. - мешканці Київщини.

Гуманітарними коридорами сьогодні були евакуйовані 3 тис. 810 людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

"2 000 маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі", - зазначив Тимошенко.

За його словами, для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську. Завтра такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш. Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти - в Запоріжжя.

"1 810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці. До населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів", - повідомив Тимошенко.

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