Зокрема, безпосередньо з міста Суми вивезли 6 тисяч 950 громадян.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що сьогодні з Сумської області евакуювали понад 8,5 тисяч людей.

Про це Верещук сказала у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Сумська область - евакуйовано 8 тисяч 533 людини. З міста Суми - це 6 тисяч 950, з міста Тростянець - 140, з міста Лебедин - 113, з міста Шостка - 166, і з міста Конотоп - це 1 тисяча 84 людини", - заявила Верещук.

Також вона сказала, що у Харківській області евакуйовано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.

Нагадаємо, що 14 березня, жоден із "зелених коридорів" для евакуації населення в Сумах не працював.

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