Керівник ОП наголосив, що Україні потрібно більше зброї, санкцій та підтримки, бо кожна година сумнівів партнерів коштує Україні надто дорого.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував чергові обстріли залізничної інфраструктури України: російські окупанти намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою.

Про це він повідомив у Telegram.

"Росія продовжує обстріли залізничної інфраструктури. Вже підтверджена інформація про удар по Дніпру в центральній частині міста. Росіяни намагаються зруйнувати нашу логістику, бо не можуть перемогти на полі бою", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що РФ хоче зупинити Україну, однак їй це не вдається завдяки хоробрості українських воїнів, залізничників, дорожників та всіх українців.

Він нагадав, що також Росія продовжує воювати з мирними людьми в Україні.

Зокрема, удари наносяться по центральних частинах міст - вчора вкотре постраждав парк Горького у Харкові.

"Нам потрібно більше зброї, більше санкцій, більше підтримки. Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого у війні за цінності та свободу", - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 травня російські війська обстріляли ракетами ряд регіонів України.

За даними "Укрзалізниці", окупанти завдали ракетних ударів по 6 залізничних станціях у центрі та на заході України. За попередніми даними, серед залізничників чи пасажирів потягів постраждалих не було.