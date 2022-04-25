Велика Британія і США нададуть нове озброєння для України.

Велика Британія та США нададуть Україні більше озброєння для протистояння у війні з Російською Федерацією.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна буде отримувати більше зброї від союзників. Велика Британія надасть нам бронетехніку, оснащену пусковими установками для зенітних ракет - Stormer. Про це вже повідомив міністр оборони країни Бен Воллес", - зазначив він.

Крім того, Міноборони США поставить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше обладнання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський не розглядає варіант, що наші партнери не передадуть обіцяну Україні зброю.

Як відомо, на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України ми виходимо на новий формат потреб в озброєнні. Так, Україна гостро потребує систем ППО.

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