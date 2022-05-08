Експерт вважає, що в України є всі переваги для того, щоб наявними силами і засобами вийти на державний кордон.

Український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунувся вперед і, ймовірно, найближчими днями або тижні просунеться до кордону з Росією.

Про це в інтерв'ю НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Я позитивно оцінюю будь-який контрнаступ, будь-яке звільнення наших територій... за чисельністю військ напрямок найслабший", - зазначив експерт.

Жданов також підкреслив, що ЗСУ можуть вийти на державний кордон.

"У нас там є всі переваги для того, щоб наявними силами та засобами вийти на державний кордон. А потім у нас з'явиться напрямок на південь і вздовж кордону. Ось це стане в пригоді, коли ми будемо починати масштабну контрнаступальну операцію", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Українські війська станом на неділю, 8 травня, ліквідували вже близько 25,5 тисячі російських окупантів.

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