На тлі контрнаступальних дій України на півдні, ворог намагається атакувати та послабити тилові регіони, які можуть слугувати хабами додаткових сил та резервів наших сил оборони.

У Силах оборони півдня пояснили, чому росіяни посилили обстріл Дніпропетровщини та Одещини останніми днями. Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що ситуація на фронті загострюється і ворогу лячно.

За її словами, російські загарбники відчувають тиск, активність нашого руху по лінії фронту і відшукують способи послабити лінію оборони на тих напрямках, де вважають за можливе.

"За класикою розуміння розгортання бойових дій, вони роблять болючі удари як раз у тил, там де, на їхню думку, зосереджені ресурси. Якщо подивитися на лінію фронту, потерпаючи на Запорізькому напрямку, ворог усвідомлює, що цілком очевидно, що Дніпропетровщина є таким напрямком, де можуть розташовуватись додаткові сили та резерви для атаки у зоні бойового зіткнення. Якщо подивитись на Херсонщину, очікуючи просування наших сил на цьому напрямку, ворог усвідомлює, що найвірогідніше Миколаївщина та Одещина є ресурсними регіонами, які можуть оживити сили на цьому напрямку. Атакуючи тили, окупанти намагаються розгорнути увагу сил оборони, послабити тил", - пояснила вона.

Атаки Росії на міста України - останні новини

Вночі 13 червня 2023 року росіяни вдарили по багатоповерхівці та складських приміщеннях у Кривому Рогу. Кількість жертв внаслідок удару по будинку склала 12 осіб, ще десятки людей поранено.

14 червня, також вночі, російські нелюди запустили чотири ракети з території Чорного моря по Одесі. Одна з ракет влучила у склад мережі супермаркетів, через що троє його співробітників загинули. Ще семеро людей зазнали поранень, деякі з них у критичному стані.

У ніч на 15 червня окупанти знову атакували місто Кривий Ріг. Ракети влучили у промислові обʼєкти. Постраждала одна людина.

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