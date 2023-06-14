Троє працівників компанії загинули, ще кілька – у критичному стані.

Російські окупанти "денафікували" в Одесі дитячі підгузки, куди вночі влучила ракета "Калібр".

Як йдеться у заяві мережі супермаркетів "Таврія В", сьогодні о третій ночі російська ракета поцілила в продовольчий склад компанії в Одесі.

"Удар був миттєвий, а вибух жахливої сили. Загинуло троє наших співробітників, четверо в критичному стані у лікарні. Їм надається уся необхідна допомога. Основний ворожий удар прийшовся у відділ дитячих товарів, де зберігались підгузки, дитяче харчування, жіноча гігієна", - заявили у мережі.

Зазначається, що після вибуху розпочалась пожежа, яку працівники компанії, здебільшого жінки, почали гасити самотужки. При цьому, співробітники отримали поранення, контузію, але намагалися боротися з вогнем, допомагали один одному та шукали зниклих.

Також запевняється, що дефіциту товарів не буде, робиться все щоб усунути наслідки ворожої атаки, забезпечити безперебійні поставки продуктів харчування в її магазини.

Розмір матеріальних збитків, завданий через ракетний удар, ще не встановлено.

Також у прес-службі мерії Одеси повідомили, що наразі продовжується ліквідація наслідків ракетного обстрілу офісного центру на проспекті Шевченка.

За словами директорки департаменту міського господарства міськради Натальї Мостовських, зараз вже очищена від уламків проїжджа частина. Роботи тривають по інших напрямках, зокрема, розчищенню міждворових проїздів, проводиться обстеження постраждалих квартир, збираються звернення від громадян, складаються акти для оцінки завданої шкоди та надання необхідної допомоги.

Наразі рух проспектом відновлено.

Крім бізнес-центру, на проспекті Шевченка пошкоджені ресторан МакДональдз, будівля Одеського національного політехнічного університету, комплекс жилих будинків.

Ракетний удар по Одесі 14 червня - деталі

У ніч на 14 червня російські військові запустили по місту чотири крилаті ракети "Калібр". Залп було завдано з корабля, який перебував в Чорному морі. Через атаку окупантів загинули троє людей, ще 13 отримали поранення. Одна ракета влучила в цивільний торговельний склад, а іншому місці, на проспекті Шевченка, через потужну вибухову хвилю, яка сталася під час повітряного бою, сталися значні руйнування бізнес-центру, учбового закладу, житлових будинків, кафе тощо. Через проведення певних дій проїзд транспорту на певній частині проспекту було перекрито.

Як повідомила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталья Гуменюк, ударами по Одесі Росія намагається руйнувати логістику.

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