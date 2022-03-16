Військові показали полювання на танки РФ / REUTERS
Протитанкісти 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького показали процес знищення ворожого танка.
Ролик з'явився у Facebook бригади.
"Протитанкісти продовжують сезон полювання на російські танки. От так, спокійно і з гумором вони додали роботи переробникам брухту. Ще один ворожий танк знищено", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, що військові не приховують захвату від успішного пострілу.
Нагадаємо, що українські захисники плідно працюють над знищенням важкої техніки ворога. Раніше у приціл воїнів 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького потрапив ворожий танк.