Воїнам 30 ОМБр вдалося знищити техніку ворога.

Протитанкісти 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького показали процес знищення ворожого танка.

Ролик з'явився у Facebook бригади.

"Протитанкісти продовжують сезон полювання на російські танки. От так, спокійно і з гумором вони додали роботи переробникам брухту. Ще один ворожий танк знищено", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що військові не приховують захвату від успішного пострілу.

Нагадаємо, що українські захисники плідно працюють над знищенням важкої техніки ворога. Раніше у приціл воїнів 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького потрапив ворожий танк.

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