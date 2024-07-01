Однією з них є посилення української протиповітряної оборони.

Для перемоги у війні Україні необхідно знайти спосіб протидіяти російським технологіям, а також захистити своє небо.

Таку думку в інтерв'ю "Фактам" висловив командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олег Апостол. Героя України запитали, яких змін зазнала українська армія після російського нападу. Він вважає, що однією зі змін стало обрання старшими командирами правильного напряму підготовки військ.

"Коли вони побачили, що війна - це серйозно, після 2014 року це дало великі зміни у підготовці людей. Почалися навчання, більш наближені до бойових дій, вже так не економили на боєприпасах та пальному. І саме завдяки підготовленим військовослужбовцям контрактної служби, які застали війну 2022 року, і людям, які воювали у 2014 році, ми втрималися перші місяці. А також завдяки швидким і правильним рішенням командирів, зокрема і низької ланки", - додав військовий. Відео дня

Він вважає, що для перемоги необхідно пристосовуватися до війни та вчинити певну контрдію. Як приклад він навів використання окупантами "Орланів" та "Ланцетів".

"Нам треба шукати шляхи розв’язання цієї проблеми за круглим столом, тоді буде успіх. Нам треба протидіяти російським технологіям. Також треба думати, як повністю закрити наше небо. Тобто йдеться про весь комплекс заходів. Не буде ППО працювати - не можна проводити штурмові дії, вести контрбатарейну боротьбу тощо", - пояснив Апостол.

Війна в Україні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, на фронті зберігається напружена ситуація. Лише за добу сталося понад 160 бойових зіткнень з російськими окупаційними військами.

Найбільш інтенсивно окупанти йдуть в атаки на Покровському напрямку, відбиття 14 таких атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Восход та Нетайлове все ще триває.

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