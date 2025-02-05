Російські загарбники використовують українські прифронтові міста як цілі для навчання операторів дронів.

Харків та інші прифронтові міста почали частіше зазнавати атак дронами з боку росіян, бо загарбники розгортають тренувальні бази ближче до території України, аби навчати операторів дронів бити по цивільних об'єктах. Про це заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіасистем "Ахіллес" Олесь Маляревич сказав в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

"Компоненти БпЛА розвиваються дуже активно і у нас, і у ворога. І те, що до Харкова долітають дрони, не тільки до Харкова, а й до багатьох цивільних міст, тому що окупанти почали розміщувати свої навчальні бази ближче до території України, ближче до міст для того, щоби вони відпрацьовували, бо працювати по військових цілях набагато важче, ніж по цивільних", - зазначив Маляревич.

Він додав, що прильоти нових дронів у прифронтових містах відбуваються, бо російські "пілоти вчаться літати".

Обстріли РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі та вранці 1 лютого російські загарбники запустили по Україні 165 ракет і дронів. Значна частина ракет не досягла цілей через протидію Сил оборони, але й були і влучання.

Також повідомлялось, що 4 лютого Росія вдарила балістикою по центру Ізюма, внаслідок чого загинуло п'ять людей, ще 38 осіб отримали поранення, серед них є діти.

Вас також можуть зацікавити новини: